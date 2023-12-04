В День Неизвестного Солдата сотрудники и ветераны транспортной полиции Челябинска приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню

День Неизвестного Солдата – это день памяти и благодарности всем тем, кто отдал свои жизни, защищая Родину, как во время Великой Отечественной войны в борьбе с нацизмом, так и на современном этапе защиты интересов России.
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