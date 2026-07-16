Восемь российских фигуристов получили нейтральный статус ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус восьми российским фигуристам. Нейтральный статус получили Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Маргарита Базылюк и Григорий Федоров, а также выступающие в парном катании Виктория Двинина и Артем Петров.
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