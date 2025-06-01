ЕС боится мира на Украине: почему Западу не нужен конец конфликта Ирина ВальковаПосол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сделал на днях резонансное заявление: по его мнению, страны Евросоюза боятся не самой войны на Украине, а, наоборот, её окончания.