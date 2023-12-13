На Кубани мужчина купил дом и обнаружил в нем склад боеприпасов

На Кубани мужчина купил дом и обнаружил в нем склад боеприпасовНа Кубани мужчина купил дом в селе Киевском Крымского района и во время разбора вещей, оставшихся от прежнего владельца, нашел два предмета, похожие на боеприпасы.
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