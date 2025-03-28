Военного осудили за двойное убийство, которое он пытался выдать за нападение ДРГ ВСУ

В России Южный окружной военный суд вынес приговор мобилизованному за убийство 7 февраля 2023 года около полуночи двух сослуживцев в зоне военной операции во время распития алкоголя, сообщает «Коммерсантъ».
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