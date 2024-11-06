CNN: штаб Харрис готовится к недельным судебным тяжбам по выборам

Представители предвыборной кампании кандидата в президенты США Камалы Харрис предположили, что объявление победителя в президентской гонке может занять несколько дней, однако они уже готовятся к недельным судебным тяжбам по выборам независимо от результата.
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