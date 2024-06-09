Двое пограничников погибли от удара молнии в Азербайджане

Жертвами стихии стали майор и рядовой.фото: wikipedia.org/Edward Aspera Jr.--> Двое военнослужащих Государственной погранслужбы Азербайджана скончались в воскресенье в результате удара молнии, сообщает 9 июня пресс-служба ведомства.
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