В районном ДК проходит концерт, посвящённый Дню России. Поздравить новоаннинцев с праздником пришел глава района Николай Моисеев.
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В районном ДК проходит концерт, посвящённый Дню России. Поздравить новоаннинцев с праздником пришел глава района Николай Моисеев.