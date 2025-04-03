ФСБ задержала в Херсонской области россиянку по подозрению в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Херсонской области гражданку России по подозрению в совершении государственной измены в виде перевода средств на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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