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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экхольм о 0-3 в финале: «Эдмонтон» выиграл 8 и 16 игр подряд в регулярке. Три раза подряд обыграл «Даллас». Мы можем отыграться»

«Ойлерс» уступают 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды». В прошлые годы команды, которые вели по ходу финальных серий со счетом 3-0, выиграли Кубок Стэнли в 27 случаях из 28.

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