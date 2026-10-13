TORM резко повысила прогноз годовой прибыли на фоне сильного рынка танкерных перевозок

Датская судоходная компания TORM повысила прогноз финансовых результатов за 2026 год, сославшись на благоприятную конъюнктуру рынка танкеров, перевозящих очищенные нефтепродукты.
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