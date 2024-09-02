Какой сегодня день: 3 сентября

Ежегодно 3 сентября Россия чтятДень солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из городских школ.