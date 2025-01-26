Как подключить iPhone к автомобилям Toyota (через Apple CarPlay)

Настраиваем Apple CarPlay в Toyota. У вас есть современный автомобиль и смартфон Apple? Если у вас iPhone 5 или новее и даже старая операционная система iOS 7 или любая более новая, то наверняка вы уже оценили преимущества технологии Apple CarPlay в своей машине.
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