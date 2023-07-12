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Обозреватель WT: Джо Байден постоянно врёт — и это не возрастное

Обозреватель WT: Джо Байден постоянно врёт — и это не возрастное

Только за несколько минувших недель президент США Джо Байден успел солгать по множеству разных тем, однако это, по всей видимости, не должно никого удивлять, пишет обозреватель The Washington Times Эверетт Пайпер.

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