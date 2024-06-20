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Советский и российский модельер Егор Зайцев скончался в возрасте 64 лет после продолжительной болезни

Советский и российский модельер Егор Зайцев скончался в возрасте 64 лет после продолжительной болезни

Скончался советский и российский модельер Егор Зайцев, член-корреспондент Российской академии художеств.

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