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Журнал «Профиль»

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Новый директор Нацразведки США вступил в должность

Джей Клейтон принес присягу и официально возглавил Национальную разведку США. Церемония состоялась спустя несколько дней после утверждения его кандидатуры сенатом; до этого обязанности руководителя продолжал исполнять Билл Пулте.

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