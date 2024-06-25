Марафон, форум и фильм Кончаловского ограничат движение по улицам Петербурга

В Санкт-Петербурге в связи с проведением Международного юридического форума (ПМЮФ-2024), съемками фильма и легкоатлетическим марафоном с 25 июня до 2 июля будут введены ограничения дорожного движения на ряде улиц.
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