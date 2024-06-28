Минобороны: участились полеты беспилотников США над Черным морем

Генеральному штабу ВС РФ поручено принять меры оперативного реагирования на провокации В Минобороны России отметили возросшую интенсивность полётов стратегических беспилотников США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому ВСУ западными государствами, сообщили в пресс-службе ведомства.