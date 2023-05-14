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Сотрудники МВД обнаружили наркотики у жителя Херсонщины

Сотрудники МВД обнаружили наркотики у жителя Херсонщины

В Херсонской области продолжают выявлять наркотики.В доме жителя населённого пункта Новотроицкое правоохранители обнаружили и изъяли порядка десяти грамм вещества растительного происхождения серо-зеленого цвета с характерным запахом конопли.

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