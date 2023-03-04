Встречали подобное

﻿﻿Старейшая аптека Европы хранит в себе множество секретов! Я расскажу вам об интересном месте в Таллинне, которое легко пропустить, но все равно нельзя! Это аптека старой ратуши, расположенная в самом центре Старого Таллина – на Ратушной площади.