Встречали подобное

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﻿﻿Старейшая аптека Европы хранит в себе множество секретов! Я расскажу вам об интересном месте в Таллинне, которое легко пропустить, но все равно нельзя! Это аптека старой ратуши, расположенная в самом центре Старого Таллина – на Ратушной площади.

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