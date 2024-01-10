НСА: Белгородская область второй год подряд наращивает охват посевов страховой защитой с темпами прироста 50% – 80%

«Поставленная Белгородской областью задача нарастить охват растениеводства страхованием реализуется – по предварительным данным НСА, темпы прироста застрахованных площадей превышают 50% второй год подряд», – заявил президент НСА Корней Биждов, комментируя сообщение Минсельхоза региона.
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