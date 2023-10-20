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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа

Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа

Погоня на скорости 200 км/ч по КАДу с 36 выстрелами и наезд на двух инспекторов обошлись студенту Горного университета в 15 тысяч рублей штрафа «Мегаполис» поинтересовался результатами расследования уголовного дела в отношении 19-летнего водителя «БМВ», который в конце февраля заставил дорожных полицейских гоняться за собой по городским и областным магистралям, стрелять и лечить ссадины с кровоподтеками.

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