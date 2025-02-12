Путин помиловал осужденного в России за наркотики американца. Трамп назвал это решение шагом к завершению конфликта на Украине

Освобожденный российской стороной гражданин США Марк Фогель раскрыл детали возвращения на родину. Во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом он сообщил, что был помилован президентом России Владимиром Путиным.
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