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Руководитель «Актобе» Джамантаев о реконструкции стадиона: «Там будут грандиозные изменения, пересмотрят фасад, полностью перестелют поле»

Руководитель «Актобе» Ерлан Джамантаев рассказал о предстоящей реконструкции Центрального стадиона. – Если не будет форс-мажора, то все готово, чтобы Центральный стадион подошел к реконструкции.

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