Двойные стандарты? Помилование Хантера Байдена вызывает вопросы

Решение принято после того, как президент Джо Байден помиловал своего сына. Хотя Хантеру Байдену грозило до 25 лет лишения свободы, он, вероятно, получил бы значительно меньший срок или избежал бы тюрьмы как впервые осужденный.
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