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Татар-информ

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«Звонки по пустякам отвлекают медиков от спасения жизней»: когда нужно вызывать скорую?

«Звонки по пустякам отвлекают медиков от спасения жизней»: когда нужно вызывать скорую?

Как правильно вызвать бригаду скорой помощи? Что действительно является поводом для вызова скорой? А в каких ситуациях звонить в экстренную службу не нужно? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответил заведующий оперативным отделением «Станции скорой медицинской помощи» Казани Ранель Саляхов.

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