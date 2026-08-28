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От пышных свадеб в «Метрополе» до банкротства: судьба единственной жены Николая Баскова Светланы Шпигель

От пышных свадеб в «Метрополе» до банкротства: судьба единственной жены Николая Баскова Светланы Шпигель

В январе 2001 года московский отель «Метрополь» принимал главное светское событие сезона: дочь фармацевтического магната Бориса Шпигеля выходила замуж за восходящую звезду российской эстрады Николая Баскова.

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