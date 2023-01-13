Проект студентов МТУСИ победил на международном конкурсе

Проект. Фото: М. Денисов mos.ruПроект студентов 1 курса Московского технического университета связи и информатики завоевал первое место на XV Международном конкурсе научных, методических и творческих работ «Социализация, воспитание, образование».
Проект. Фото: М. Денисов mos.ruПроект студентов 1 курса Московского технического университета связи и информатики завоевал первое место на XV Международном конкурсе научных, методических и творческих работ «Социализация, воспитание, образование».
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