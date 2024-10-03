Рекордный трафик по трансморскому транспортному коридору в Китае

С момента открытия 30 июня 2024 года, в первый день празднования Национального дня Китая 2024 года, интенсивность движения по трансморскому транспортному коридору Шэньчжэнь-Чжуншань достигла рекордного уровня, сообщает romanian.
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