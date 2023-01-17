Малинин: отправка Challenger 2 на Украину окончательно уничтожит репутацию британских танков

Великобритания рассчитывает устроить рекламную акцию своим танкам Challenger 2 за счет их отправки на Украину, но ожидать стоит совершенно обратный эффект, уверен учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Алексей Малинин.