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Царьград

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Банк России сообщил о росте производства цветных металлов в Сибири

Банк России сообщил о росте производства цветных металлов в Сибири

Во втором квартале 2026 года производство цветных металлов в Сибирском федеральном округе увеличилось на 1,5% после спада на 5,5% предшествующего квартала, сообщает Банк России.

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