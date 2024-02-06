Украину обвинили в совершении терактов на территории России почти каждую неделю

Украинские военные озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории Российской Федерации, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.