Украину обвинили в совершении терактов на территории России почти каждую неделю

Украинские военные озверели и обнаглели до такой степени, что чуть ли не каждую неделю совершают террористические акты, обстреливая гражданскую инфраструктуру и убивая мирных жителей на территории Российской Федерации, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
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