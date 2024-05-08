Конфискованные машины нетрезвых водителей в РФ планируют отправлять в зону СВО

Такую идею выдвинул глава Бурятии Алексей Цыденов Глава Бурятии Алексей Цыденов выдвинул идею отправлять конфискованные автомобили у водителей, пойманных пьяными за рулем, в зону проведения специальной военной операции.
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