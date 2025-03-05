Белый дом запретил Британии и другим союзникам передавать Украине полученные от США разведданные Соединенные Штаты наложили запрет на передачу Украине американских разведданных, в том числе и Британией.
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Белый дом запретил Британии и другим союзникам передавать Украине полученные от США разведданные Соединенные Штаты наложили запрет на передачу Украине американских разведданных, в том числе и Британией.
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