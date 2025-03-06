Руководитель Исполкома Народного фронта Кузнецов предложил варианты идей по защите россиян от мошенников

В РФ 85 процентов граждан сталкивались с телефонным злоумышленниками Президент России Владимир Путин провел встречу с членами Правительства, чтобы обсудить меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством.
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