Делегация ХАМАС провела переговоры с главой разведки Египта

Стороны обсудили соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Владимир Рубанов2025-03-09 05:02:22 © Фото: Omar Ashtawy Apaimages Keystone Press Agency, Global Look Press Поделиться: Руководители радикального палестинского движения ХАМАС встретились в Каире с начальником Управления общей разведки Египта Хасаном Рашадом, говорится в заявлении организации.
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