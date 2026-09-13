ВС России поразили в Одессе три логистических центра за грузами для ВСУ / Источник: © Global Look PressРоссийские военные поразили три логистических центра, используемый для хранения и распределения военного имущества, предназначенного для обеспечения украинской армии.
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