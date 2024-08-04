Молодогвардейцы РТ поздравили работников РЖД с профессиональным праздником

Татарстанское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке Татарстанского регионального отделения «Единой России» поздравило работников РЖД с Днем железнодорожника.
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