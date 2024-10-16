Россия обратилась к Грузии и Азербайджану с предложением на случай ЧС

Компания "Интер РАО" запросила у обеих стран электроэнергию на случай аварийных ситуацийВ агентстве ТАСС узнали от члена правления "Интер РАО" Александры Паниной, что Россия в рамках подготовки к работе в аварийных режимах обратилась к Грузии и Азербайджану с предложением импортировать электроэнергию в объёме 600 МВт.