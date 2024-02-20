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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Айфоны и телевизоры подарят жителям Алтайского края за победу в фотоконкурсе

В регионе стартовал конкурс фотографий #ВыборЗаНами22 Жители Алтайского края могут принять участие в конкурсе фото, который пройдет на избирательных участках 15-17 марта 2024 года - в дни выборов президента России.

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