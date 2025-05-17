Бойня ради хайпа и еды: краснокнижные журавли оказались на грани вымирания

Краснокнижные журавли-красавки, которые обитают на юге России, оказались на грани вымирания. Если в конце прошлого века их численность составляла порядка 40 тысяч особей, то к прошлому году сократилась более чем в 10 раз.
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