Новый Microsoft Edge перестанет работать на компьютерах со старыми процессорами

Microsoft анонсировала обновление системных требований для своего браузера Edge. Начиная с версии 126, приложение будет требовать наличия процессора с поддержкой набора инструкций SSE3 или более поздних версий, о чем говорится на сайте компании.
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