СБУ вывозили людей из села Богатырь за просмотр российских новостей

Представители спецслужб Украины вывозили жителей села Богатырь (ДНР) в неизвестном направлении за просмотр ими российских новостей и других информационных материалов, рассказал сообщил российский военнослужащий с позывным Донес.
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