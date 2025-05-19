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СБУ вывозили людей из села Богатырь за просмотр российских новостей

СБУ вывозили людей из села Богатырь за просмотр российских новостей

Представители спецслужб Украины вывозили жителей села Богатырь (ДНР) в неизвестном направлении за просмотр ими российских новостей и других информационных материалов, рассказал сообщил российский военнослужащий с позывным Донес.

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