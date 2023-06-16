Феликс о смерти Боуи: «Вот она, Америка в 2023 году. Чернокожие женщины умирают во время родов. Это абсурд»

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в эстафете Тори Боуи умерла из-за осложнений во время родов. Семикратная олимпийская чемпионка из США Элиссон Феликс считает, что это следствие проблем с медицинским обслуживанием чернокожих беременных женщин в США.