Петербурженка пошла в суд на организаторов шоу Канье Уэста: «Меня просто обманули!»

Представьте: вы с горящими глазами покупаете билет на концерт одного из самых ярких и скандальных артистов планеты, а потом выясняется, что всё это могло оказаться воздушным замком.
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