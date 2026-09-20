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FiNE NEWS

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Петербурженка пошла в суд на организаторов шоу Канье Уэста: «Меня просто обманули!»

Представьте: вы с горящими глазами покупаете билет на концерт одного из самых ярких и скандальных артистов планеты, а потом выясняется, что всё это могло оказаться воздушным замком.

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