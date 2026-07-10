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Михаил Кержаков о главном носителе духа «Зенита»: «Он, к сожалению, уже уехал – Дуран. Из нынешних игроков никого не назвал бы»

Бывший вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, кто сейчас главный носитель духа в «Зените». Михаил Кержаков : «Он, к сожалению, уехал – Дуран.

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