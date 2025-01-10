91 год Леониду Кравчуку: что он говорил о Крыме

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. 10 января 2025 года Леониду Кравчуку исполнился бы 91 год. Он, хоть и руководил независимой Украиной недолго – всего три года, вошел в историю, прежде всего, как политик, чья подпись стоит на документе, ознаменовавшем прекращение существования сверхдержавы под названием Советский Союз.
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