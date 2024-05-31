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Живая Кубань

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Над Краснодарским краем ночью были сбиты 29 украинских дронов и 5 ракет

Над Краснодарским краем ночью были сбиты 29 украинских дронов и 5 ракет

Над Краснодарским краем ночью были сбиты 29 украинских дронов и 5 ракетВ Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью Украина атаковала краснодарский край пятью противокорабельными ракетами «Нептун» и 29 беспилотниками самолетного типа.

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