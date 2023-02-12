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Голы Свечникова, Барабанова, Кузнецова и другие моменты: смотрите видеообзор матча «Вашингтон» — «Сан-Хосе»

Голы Свечникова, Барабанова, Кузнецова и другие моменты: смотрите видеообзор матча «Вашингтон» — «Сан-Хосе»

«Вашингтон» дома проиграл «Сан-Хосе» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Александр Овечкин снова не забил, но при этом отличились трое россиян.

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