Теневые стратеги: как США управляли украинским конфликтом из-за кулис

New York Times рассказала, что все маломальские успехи украинской армии были связаны с военными и спецслужбами США, которые раз за разом санкционировали тайные операции против российских офицеров, систем вооружений, складов и техники.
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