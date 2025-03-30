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Аргументы недели

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Теневые стратеги: как США управляли украинским конфликтом из-за кулис

Теневые стратеги: как США управляли украинским конфликтом из-за кулис

New York Times рассказала, что все маломальские успехи украинской армии были связаны с военными и спецслужбами США, которые раз за разом санкционировали тайные операции против российских офицеров, систем вооружений, складов и техники.

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